СМИ: умерших от коронавируса татарстанцев кремируют в Нижнем Новгороде

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Тела умерших от коронавируса татарстанцев отправляют в крематорий Нижнего Новгорода. Туда же отправляют скончавшихся из Кировской области и Марий Эл. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на директора крематория Владимира Ворошуху.

Сообщается, что кремация жертв коронавируса проводится по строгим правилам. «У нас есть приказ. Он соблюдается. То есть гроб закрытый. Привезли — обработали. Потом сразу на сжигание», — рассказал директор нижегородского крематория.

Точное число кремированных людей неизвестно.

Ранее сообщалось, что Совет улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) допустил захоронение не на мусульманском кладбище и кремацию умерших от коронавируса, хотя она и запрещена в исламе.



Напомним, в Татарстане от коронавируса умерли 47 человек.