В Татарстан вернулись медики, которые в конце июля были направлены в Казахстан

В Татарстан вернулись медики, которые в конце июля были направлены в Казахстан для обмена опытом и помощи в лечении коронавирусной инфекции и пневмоний. Об их состоянии сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



«Они все вернулись из Казахстана, они в добром здравии. Отдали профессиональный долг, проконсультировав казахстанских докторов. Отзывы при неформальном общении с ними — на достойном уровне там организована медпомощь в «ковидных» госпиталях, и ограничительные меры, и медпомощь дают свои плоды, они вплотную приближаются сейчас к снятию карантинных мероприятий», — рассказала Авдонина.

Напомним, что татарстанские специалисты были направлены в Казахстан для ознакомления с протоколами лечения в регионе коронавируса и пневмонии. Они оказали казахстанским врачам консультационную и методическую помощь.

