Матч «КАМАЗа» в ПФЛ отменен из-за коронавируса

Матч Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «Зенитом-Ижевском» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов сыгран не будет. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Причиной отмены матча чемпионата страны послужили сомнительные результаты теста на коронавирус у нескольких членов команды «Зенит-Ижевск». В целях безопасности руководство лиги приняло решение отменить встречу.

По регламенту, если команда не способна организовать проведение матча, то ей назначается техническое поражение. Таким образом, скорее всего, «КАМАЗ» по итогам следующего тура наберет дополнительные 3 очка и сохранит за собой первую строчку в турнирной таблице ПФЛ.

Встреча должна была состояться в среду, 12 августа, в Ижевске.

Напомним, ранее «КАМАЗ» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1) в рамках товарищеского матча.