Кабмин Татарстана продлил финансирование «ковидных» выплат врачам

Правительство Татарстана утвердило изменения, которые вносятся в порядок финансирования дополнительных выплат врачам и медперсоналу за работу с коронавирусными больными. В новой редакции действие постановления продлевается до конца августа.

Согласно документу, порядок обеспечения расходных обязательств Татарстана будет действовать в апреле — августе 2020 года.

До 31 августа продлевается и порядок предоставления субсидий частным медорганизациям, чей персонал работает с коронавирусными пациентами.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит дополнительные средства на «ковидные» выплаты медработникам.



Еще в конце июня президент РФ Владимир Путин призвал продлить допвыплаты врачам из-за COVID-19 на июль и август.

