Для учеников российских школ 1 сентября начнется с тестов

С 1 сентября в школах занятия начнутся в очном формате. Для выявления возможных пробелов в знаниях ученики пятых-девятых классов пройдут тестирование, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на министра просвещения России Сергея Кравцова.

«Все мы видели, в каких непростых условиях завершался предыдущий учебный год. Нам важно точно понять, как произошедшее отразилось на уровне знаний школьников», — сказал он.



По его словам, в этот день школы готовятся к тому, чтобы начать полноценную работу в нормальном очном режиме. «Конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора», — отметил он.

Учеба в российских вузах также начнется с 1 сентября, однако студентов-иностранцев допустят к занятиям только после двухнедельного карантина с проведением обследования на коронавирус.

Ранее в Минпросвещения РФ опровергли информацию о дистанционной учебе в школах.



В конце июля министр просвещения сделал заявление о том, что с 1 сентября занятия начнутся в обычном формате. В Роспотребнадзоре по РТ рассказали, какие правила установят в школах республики в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.