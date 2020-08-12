Турция потребовала ограничить провоз ручной клади из России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российские авиакомпании введут новые ограничения при провозе ручной клади. Правда только на рейсах в Турцию.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР), ужесточение правил затрагивает компании «Россия», «Уральские авиалинии», Royal Flight, Azur Air, S7, Pegas Fly и Nordwind.

Объясняется, что ввести новые правила потребовала турецкая сторона.

Теперь в салоне самолета пассажиры смогут провести только женские и детские сумки, мужские портфели, сумки для ноутбуков, а также товары, купленные в коммерческой зоне аэропорта.

«Норма провоза багажа сохраняется без изменений, вес багажа не должен превышать 20 кг, а сумма сторон не более 203 см. Вес ручной клади не более 5 кг, размер не более установленной нормы — 55*40*20 см», — уточнили в пресс-службе TEZ TOUR.