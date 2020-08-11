Леонид Слуцкий: «Это позор и ужас. Из меня делают идиота»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции после игры с «Локомотивом» (0:2) продолжил свою эмоциональную речь относительно российских судей:

— Я еще 20 раз посмотрел этот эпизод. Арбитр Иванов утверждает, что пенальти не было. Притом что я работаю футбольным тренером больше 20 лет. Что было бы в таком эпизоде в Голландии? Красная карточка Рыбусу, пенальти и еще под вопросом карточка Гильерме. Я спрашиваю у судьи Иванова: «Почему VAR не смотрели-то?». Он отвечает: «Неочевидный момент». Какой момент должен быть очевидным, чтобы вы его смотрели? Я не представляю, чтобы в Европе посмотрели повтор эпизода и не приняли в итоге правильного решения. VAR работает во всех случаях.

Но вам он зачем, если вы его даже не смотрите? Что это за судья Иванов, который считает, что не было пенальти? По мне фолил и Рыбус, и Гильерме. Это просто ужас какой-то. Очень сложно давать комментарий по игре, когда она проходит столь эмоционально. Буквально позавчера был грандиознейший скандал, где назначили два пенальти «Спартаку» и, на мой взгляд, ни одного из них не было даже и близко. А потом судьи говорят: «Люди, опомнитесь, что вы нам пишете в соцсетях? У нас же семьи, дети». Ну так и вы будьте людьми. Подойди и скажи: «Я ошибся, извини, пожалуйста». А тут и красная карточка еще мне, уверяет, что он прав.

Плюс я сколько платил штрафы за эти маски. Это фантастические суммы. Но на ухе висит маска — мы не штрафуем. Я снял маску — штрафуем. Вы объясните почему. Вы у меня больше полумиллиона рублей на этих масках забрали. Это рейдерский захват чужих денег. Я отвык от этого. И я буду говорить об этих вещах. Это позор и ужас. Из меня делают идиота, — заявил Слуцкий.

— Как заставить судей смотреть VAR тогда, когда это действительно нужно?

— Я не знаю, как поднять нашим судьям квалификацию или заставить их стать чуть более честными. Что значит заставить? Есть регламент. Я в Голландии с VAR работал два года.

— Будет ли клуб запрашивать объяснение судейских решений?

— Мы уже запросили. Еще до начала сезона запрашивали у судейской коллегии. В ответ — тишина. Вот я сейчас на той пресс-конференции у главы судейского комитета Виктора Кашшаи спрашиваю: «Был пенальти или нет?». И если он был, то пусть судью Иванова дисквалифицируют до конца сезона, а лучше — пожизненно. Там фол был со стороны двух игроков команды «Локомотив». Более очевидного пенальти придумать сложно.

— Как оцените игру новичков?

— Меркулов сыграл отлично. Деспотович сыграл так, как он готов на сегодняшний день. У Шатова не очень серьезное повреждение, но, учитывая плотный календарь, я не могу дать точный ответ в какую дату он сыграет.

— И все же, что вы такого сказали судье Иванову?

— Когда тебе на черное говорят, что это — белое. Еще и в категоричной форме. Естественно, ты с этим не согласен. Когда еще из тебя начинают делать идиота. Если я сейчас в этом зале пристрелю пять человек и начну оправдываться и говорить всем: «Ребят, да вы что? Это не я. Это они в меня стреляли». Люди спросят: «Ты нормальный, вообще?». Так же и я. Судья «убил» нашу команду. Он и так лишил нас очков. Но зачем дальше-то делать из меня идиота и уверять, что не было пенальти? — сделал эмоциональное заявление Слуцкий.

Напомним, что ранее Леонид Викторович устроил разнос судьям в прямом эфире «Матч ТВ».