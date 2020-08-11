Следующий домашний матч «Нефтехимика» в ФНЛ пройдет без зрителей

Матч третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Нефтехимиком» и красноярским «Енисеем» пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Такое решение было принято руководством «Нефтехимика» в целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

Как стало известно «Реальному времени», местный Роспотребнадзор разрешил допустить на матч лишь 50 болельщиков. В клубе посчитали допуск такого малого количества зрителей на трибуны нецелесообразным.

Отметим, что в большинстве российских городов, где проводятся официальные футбольные матчи, Роспотребнадзор разрешает допускать на матч болельщиков в количестве до 10% от вместимости стадиона.