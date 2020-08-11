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В Татарстане подтвердились два новых случая смерти от COVID-19

15:08, 11.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились два новых случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились две новые смерти от коронавируса. Таким образом, число летальных случаев в республике достигло 49.

Так, 65-летнюю жительницу Набережных Челнов госпитализировали в БСМП с дыхательной недостаточностью. В ходе обследования у нее была обнаружена новая коронавирусная инфекция. Состояние ухудшалось на фоне осложнений онкологического заболевания. Пациентка скончалась 19 июля. Вирус идентифицирован.

50-летнюю жительницу Татарстана госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе Альметьевского филиала РКОД с внебольничной двухсторонней пневмонией 16 июля. В анамнезе имелось хроническое заболевание эндокринной системы. Смерть наступила 9 августа. Причина смерти была установлена в результате аутопсии, передает оперштаб республики.

ОбществоМедицина Татарстан

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