В Татарстане подтвердились два новых случая смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились две новые смерти от коронавируса. Таким образом, число летальных случаев в республике достигло 49.

Так, 65-летнюю жительницу Набережных Челнов госпитализировали в БСМП с дыхательной недостаточностью. В ходе обследования у нее была обнаружена новая коронавирусная инфекция. Состояние ухудшалось на фоне осложнений онкологического заболевания. Пациентка скончалась 19 июля. Вирус идентифицирован.



50-летнюю жительницу Татарстана госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе Альметьевского филиала РКОД с внебольничной двухсторонней пневмонией 16 июля. В анамнезе имелось хроническое заболевание эндокринной системы. Смерть наступила 9 августа. Причина смерти была установлена в результате аутопсии, передает оперштаб республики.

