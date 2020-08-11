Роспотребнадзор Татарстана сказал, какой должен быть коллективный иммунитет к новому коронавирусу

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В Роспотребнадзоре ответили на вопрос, какой должен быть коллективный иммунитет к новому коронавирусу, чтобы инфекция была по опасности как сезонный грипп.

Заместитель управления Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина привела аналогию с гриппом: чем больше охват вакцинации против гриппа, создание искусственного иммунитета, тем интенсивнее снижение заболеваемости.

«В прошлом году мы привили 45%, с учетом переболевших — был примерно 55% коллективный иммунитет. На сегодня мы ставим планку в 60% по вакцинации от гриппа. Считается, что как раз вакцинация 60% либо приобретенный иммунитет на уровне 60% позволит не допустить высоких показателей заболеваемости. Но инфекция новая, и для каждой инфекции уровень различный», — сказала Авдонина.



Ранее Минздрав Татарстана сообщил, что вакцинация от гриппа начнется уже в августе.