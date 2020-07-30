Главное о коронавирусе 30 июля: вирус живет в воде 72 часа, ОРВИ усиливает COVID

Антиковидные проекты из Татарстана



За последние сутки в Татарстане подтвердились 35 новых случаев коронавируса, все контактные. 12 человек госпитализированы, 23 лечатся дома.



В Казани выявили 14 новых заболевших, в Набережных Челнах — 2.

На 30 июля в Татарстане зафиксировано 5 569 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 4 472 человека, в том числе 36 за минувшие сутки. Жертв коронавируса в республике — 41.



130 проектов из Татарстана претендуют на грант президента РФ. Суть специального конкурса в том, чтобы поддержать социально ориентированные некоммерческие организации, участвующие в борьбе с распространением коронавируса и его последствиями.

В госпитале для ветеранов войн в Набережных Челнах приступили к реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19.



Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин отменил приказ о переходе на неполную рабочую неделю в августе. Он вводился заранее на фоне пандемии коронавируса.

На ИВЛ в Татарстане остаются 40 человек. Все в стационарах лежат 495 человек.

Из Галиевской мечети Казани пройдет прямая трансляция Курбан-байрама. В мечети из-за коронавирусной пандемии можно собирать не более 100 человек, какой большой она бы ни была. Все праздничные мероприятия пройдут со строгим соблюдением мер эпидемической безопасности.



Коронавирус может жить 72 часа

За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 322 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 834 499 человек, а выздоровевших — до 629 655 человек.

Зафиксировано 129 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 13 802 человека.

В России на сегодняшний день проведено более 27,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 288 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 261,6 тысячи человек.



Новый учебный год начнется в сентябре в обычном формате, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах.

Вакцины от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора считаются на сегодняшний момент самыми перспективными. Первую планируют начать производить в сентябре, вторую — в октябре.

Континентальная хоккейная лига в течение сезона планирует обязать все клубы лиги сдавать тест на коронавирус один раз в пять дней. Это касается не только хоккеистов, тренерского штаба и персонала, но и всех, кто так или иначе контактирует с командой.

Европейский союз до конца августа не планирует расширять список стран, для которых будут открыты внешние границы ЕС, это касается и России.

Председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что все публикации американских СМИ о дезинформации — «полнейшая чушь».



Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов.

Этой осенью коронавирус наложится на сезонные ОРВИ и грипп, поэтому россиян настоятельно просят вакцинироваться от сезонных инфекций до середины сентября, пока страну не накрыла их волна. Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что сочетание ОРВИ и коронавируса вызывает более тяжелое заболевание даже у пациентов, не входящих в группу риска.

Украинец заразился по третьему кругу

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 17 033 048 человек, 667 084

человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 426 982). На второй строчке — Бразилия (2 552 265), на третьей — Индия (1 581 963). Россия на четвертом месте (827 509, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (471 123).



Больше всего смертей зафиксировано в США (150 713). За ними следуют Бразилия (90 134), Великобритания (46 046), Мексика (45 361) и Италия (35 129).

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире превысило 17 млн.

Житель Тернопольской области Украины, у которого дважды выявляли коронавирус, заразился в третий раз.

Япония обновила рекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных в стране за прошедшие 24 часа составило 1 259.

Бывший футболист испанской «Барселоны», главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес сообщил, что вылечился от коронавируса.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет против вызываемого коронавирусом заболевания.

В Турции могут ввести новые ограничительные меры из-за роста числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны.

Италия до 15 октября продлила действие в стране режима чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса.

В Индонезии разрешили внутренним туристам посещать остров Бали.



Дарья Пинегина