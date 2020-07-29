В госпитале Челнов начали проводить реабилитацию пациентов, переболевших COVID-19

В Госпитале для ветеранов войн в Набережных Челнах приступили к реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Первых пациентов на реабилитационный курс начали принимать в госпитале 20 июля. Реабилитация абсолютно бесплатна, челнинцы приходят с направлениями из поликлиник, с анализами и копиями результатов компьютерной томографии легких и анализа ПЦР.

Пациенты делают дыхательную гимнастику, ходят на индивидуальные занятия ЛФК для укрепления мышц верхних и нижних конечностей, так как испытывают постинфекционную астению. Врачи проводят физиотерапевтические процедуры, массаж грудной клетки.

Помимо этого, в рамках дневного стационара в госпитале возобновили реабилитацию пациентов с поражением периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Напомним, с 5 июня в Казани открыли отделение реабилитации на базе Госпиталя для ветеранов войн, с 15 июня — на базе городской поликлиники №7. Также курс реабилитации проходит на базе городской поликлиники №21.