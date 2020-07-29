Голикова: учебный год начнется как обычно — в сентябре

Новый учебный год начнется в сентябре в обычном формате, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным.

Линейки будут проводиться в строгом соблюдении всех мер — измерение температуры, а также использование антисептиков и средств индивидуальной защиты.

Что касается российских вузов, то 92% планируют начать учебный год с 1 сентября, остальные — с 14 сентября.

«Но в случае необходимости вузы могут перенести начало учебного года не более чем на два месяца», — сказала Голикова.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что вспышек заболеваемости после проведения ЕГЭ не было.