Голикова: учебный год начнется как обычно — в сентябре
Новый учебный год начнется в сентябре в обычном формате, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным.
Линейки будут проводиться в строгом соблюдении всех мер — измерение температуры, а также использование антисептиков и средств индивидуальной защиты.
Что касается российских вузов, то 92% планируют начать учебный год с 1 сентября, остальные — с 14 сентября.
«Но в случае необходимости вузы могут перенести начало учебного года не более чем на два месяца», — сказала Голикова.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что вспышек заболеваемости после проведения ЕГЭ не было.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым