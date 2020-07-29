КАМАЗ отказался от трехдневной рабочей недели в августе

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин отменил приказ о переходе на неполную рабочую неделю в августе. Трехдневки на предприятии точно не будет с 3 по 14 августа.

«Напомним, неполная рабочая неделя могла быть введена в связи со снижением числа заказов. Нынешние изменения внесены в связи с обеспеченностью компании заказами», — сообщают «Вести КАМАЗа».

Напомним, что аналогичные решения принимались в июне и июле. Тогда глава пресс-службы предприятия объяснял, что постановление о неполной рабочей неделе вводилось заранее на фоне пандемии коронавируса.