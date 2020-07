В Госдуме назвали обвинения России в дезинформации о пандемии коронавируса «полнейшей чушью»

Председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что все публикации американских СМИ о дезинформации — «полнейшая чушь».

Американские издания Associated Press и The New York Times опубликовали статьи, где заявили, что российские спецслужбы используют три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса. По их версии, Россия пытается дискредитировать американские власти очередным фейком перед предстоящими выборами 46-го президента США.

«Мы не занимаемся «дезинформацией». В этом гораздо больше преуспели наши американские партнеры, абсолютно беспочвенно заявляя на весь мир о мифической «российской угрозе», — цитирует пресс-служба Госдумы РФ Слуцкого.

Как заключил парламентарий, подобными обвинениями власти США пытаются «оправдать собственные просчеты и поражения, а также снять с себя ответственность за развернувшийся кризис в стране».