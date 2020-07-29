Свыше ста антиковидных проектов из Татарстана претендуют на путинские гранты

Специальный конкурс президентских грантов — «антиковидный»

Министерство экономики Республики Татарстан сообщает о том, что началась независимая экспертиза проектов, которые прошли в основной этап специального конкурса президентских грантов. Всего в конкурсе участвуют 3700 проектов от НКО со всей России, в том числе татарстанских — 130. Между победителями, которых определят к концу августа, распределят 2 миллиарда рублей из резервного фонда президента РФ.

Суть специального конкурса в том, чтобы поддержать социально ориентированные некоммерческие организации, участвующие в борьбе с распространением коронавируса и его последствиями. По условиям, они должны помогать уязвимым социальным группам, людям из групп риска по коронавирусу. Целевой аудиторией таких проектов могут также стать медики, соцработники и добровольцы.



Инициативы некоммерческих организаций оценят более 170 профильных экспертов, итоги конкурса подведут не позже 31 августа. Реализация тех проектов, которые пройдут через сито окончательного отбора, начнется с 1 сентября.

По итогам двух прошедших в 2020 году конкурсов 116 проектов от некоммерческих организаций из Татарстана уже получили более 180 миллионов рублей. Эти проекты касаются самых разных отраслей социальной сферы — начиная от молодежной политики и заканчивая экологией.

Этноспорт, танцевальный фестиваль и «Здравая поляна»

52 из 130 проектов, поданных на спецконкурс от НКО нашей республики, касаются соцподдержки и социального обслуживания людей. 43 посвящены семье, 35 направлены на охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни. Проекты очень разные — и по запрашиваемой сумме, и по направлению.



Например, «Центр культур и диалога» Республики Татарстан просит 2,3 миллиона рублей на проект «Этноспорт во дворах» — конкурс-фестиваль с мастер-классами и лекциями по культуре, истории и национальным спортивным традициям народов Татарстана и, конечно, с соревнованиями. Планируется и активная онлайн-работа с людьми, заразившимися коронавирусной инфекцией, или с людьми из групп риска — словом, для всех тех, кто должен находиться на самоизоляции.

Интересная, но не очень подходящая под заявленную «антикоронавирусную» повестку заявка поступила от региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла и буги-вуги Республики Татарстан»: они запрашивают 1,6 млн из президентского фонда на мультикультурный фестиваль Kazan Fest, чтобы провести его в мае 2021 года. На нем в Казани планируется собрать до 700 участников со всей России, которые будут соревноваться в танцах (акробатическом рок-н-ролле, буги-вуги, хип-хопе, брейк-дансе, народных и социальных танцах).

А в селе Нырья Кукморского района местный православный приход собрался организовать «Здравую поляну», которая должна гарантировать детям и их родителям безопасное времяпровождение в условиях коронавируса. Они просят 987 710 рублей на организацию буквальной поляны — детской и спортивной площадки, где будут установлены мягкие маты, столы для дезинфекции рук, познавательные стенды, настелено полимерное покрытие, собрано спортивное оборудование. А с мая 2021 года на поляне хотят проводить встречи и игры с привлечением волонтеров и аниматоров.

Индивидуальный УФ-фильтр, благотворительность и социальное такси

Самую крупную сумму из татарстанских проектов просит Региональный общественный фонд содействия соцразвитию населения «Наследие» — им нужно 5,4 миллиона на разработку устройства индивидуального обеззараживания воздуха. Через него вдыхаемый и выдыхаемый человеком воздух обрабатывается бактерицидным ультрафиолетовым облучением. Таким образом предполагается снизить риск передачи коронавирусной инфекции между людьми.



Фонд «Закят», который всю пандемию занимался сбором и распространением продуктовых наборов для самых незащищенных слоев населения, просит у президента 2,9 миллиона рублей — на продолжение этой работы в Центре социальной помощи. На запрашиваемые средства фонд планирует в течение года оказывать нуждающимся социальную помощь: поставки продуктов, одежды, организацию занятий с психологом, духовную поддержку. «Вся работа Центра социальной помощи будет направлена на восстановление целевых групп после самоизоляции».



Есть и совсем узкорегиональные проекты — например, православный приход Свято-Авраамиевской церкви в Болгаре просит 463 982 рубля на социальное такси для малообеспеченных жителей Спасского района с низкой мобильностью — чтобы они могли беспрепятственно добираться до медицинских учреждений в условиях коронавирусной эпидемии. Эту проблему обосновывают тем, что развитой линии общественного транспорта в районе нет.

Адаптация старшего поколения и реабилитация после COVID

Проект из Кукморского района «Вернуться в обычную жизнь!» предназначен для медицинской и психологической реабилитации медиков и пациентов, которые перенесли COVID-19 и пневмонию. Планируются физиотерапия, лечебная физкультура, сухие углекислые ванны, терапия при осложнениях и другие виды медицинской поддержки. На это запрашивают из президентского фонда 1,4 миллиона рублей.

«Союз пенсионеров России» по РТ хочет попытаться выиграть грант на 2,9 млн рублей на проект «Социальная адаптация татарстанцев старшего поколения к новым вызовам времени». Цель проекта — помочь пенсионерам включиться в образовательный процесс, повысить качество их жизни, уровень финансовой и правовой грамотности, популяризировать среди них компьютерные знания, научить ориентироваться в IT-технологиях. Это связано с тем, что многие татарстанцы старшего поколения в связи с продолжительной самоизоляцией «выпадают» из общественной и социальной жизни.

Людмила Губаева