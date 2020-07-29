Границы Евросоюза будут закрыты для россиян до конца августа

Европейский союз до конца августа не планирует расширять список стран, для которых будут открыты внешние границы ЕС, это касается и России. Об этом советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар сообщил РБК.

Несмотря на начавшийся летний сезон, «страны ЕС приняли решение не открывать границы для новых стран в конце августа». По словам Каувенаара, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в августе Евросоюз может закрыть границы с некоторыми государствами, граждан которых уже пускает в свои страны.

Напомним, что с 1 июля Евросоюз разрешил въезд для 14 стран. Касательно ситуации с Россией, то, как отметил Тимен Каувенаар, в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что в краткосрочной перспективе границы будут открыты.

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа. Россияне смогут улететь пока что в три страны — Турцию, Танзанию и Великобританию. Также российские власти обсуждают перспективы возобновления перелетов с Венгрией, Южной Кореей.