Голикова: центр «Вектор» в октябре планирует произвести первую партию вакцины

Регистрация вакцины, разработанной центром «Вектор», запланирована на сентябрь, в октябре планируется произвести первую партию. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента Владимира Путина.

Центр «Вектор» уже получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.

Голикова отметила, что вакцины от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора являются наиболее перспективными.



В августе 2020 года планируется государственная регистрация вакцины на «условиях». Это значит, что после регистрации будут проводиться исследования с участием 1600 человек. В сентябре 2020 года предполагается промышленное производство вакцины центра Гамалеи.