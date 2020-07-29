Представители всех клубов КХЛ будут сдавать тест на коронавирус раз в пять дней

Как стало известно «Реальному времени», Континентальная хоккейная лига в течение сезона планирует обязать все клубы лиги сдавать тест на коронавирус один раз в пять дней. Это касается не только хоккеистов, тренерского штаба и персонала, но и всех, кто так или иначе контактирует с командой.



При этом КХЛ готова оплатить все расходы, связанные с тестированием сотрудников клубов на COVID-19. Ежедневное физикальное обследование при этом остается на медицинских штабах всех команд. Сегодня данный пункт должен быть внесен в регламент соревнований как обязательный. Предварительное одобрение он уже получил на заседании совета директоров лиги, который начал сегодня свою работу по подготовке к новому чемпионату.

Напомним, ранее стало известно, что КХЛ планирует презентовать календарь нового сезона в первых числах августа.