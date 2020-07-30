В Казани организуют прямую трансляцию Курбан-байрама из Галеевской мечети

Для верующих будет организована прямая трансляция Курбан-байрама из Галеевской мечети Казани. Трансляция начнется с 03.30.

Проповедь муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина и гает-намаз можно будет услышать по телеканалам «ТНВ Татарстан», «ТНВ Планета» и «Хузур ТВ», на официальном сайте ДУМ РТ dumrt.ru и на YouTube-канале «Хузур ТВ», сообщает пресс-служба исполкома.

В 03.30 начнется рецитация Корана. В 03.45 муфтий Камиль хазрат Самигуллин по традиции обратится к умме с гает-вагазом. В 04.15 начнется коллективный намаз верующих, который в этом году пройдет на открытом воздухе.

Повтор трансляции состоится 31 июля в 15.05, на телеканале «ТНВ Планета» — в 12.20. В 09.00 запись гаета из Галеевской мечети покажут по на телеканалу «Россия 1».

Напомним, что в Татарстане и Башкирии Ураза-байрам прошел онлайн.

