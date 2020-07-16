Главное о коронавирусе на 16 июля: в Татарстане открыли ТЦ и кафе, в России — новый антивирусный препарат

Фото: Максим Платонов

В Татарстане открыли ТЦ и кафе

За последние сутки в Татарстане подтвердились 33 новых случая COVID-19, все контактные. 11 человек госпитализированы, 22 лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (18 человек) и Высокогорском районе (три человека).

Всего в Татарстане зарегистрированы 5 126 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 3 979 человек, в том числе 31 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 26.



Ситуация с коронавирусом в Татарстане под контролем, но расслабляться рано, заявила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.



В Татарстане разрешили работу торговых центров, кафе и аттракционов на открытом воздухе.

Масочно-перчаточный режим в Татарстане останется надолго, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. «Эта мера с нами останется надолго, уже пора взять ее за основу жизни, за правило жизни так же, как элементарное мытье рук», — сказала она.

Фото Максима Платонова

Пассажиропоток в авиаотрасли Татарстана в первом полугодии 2020 года упал на 53%, сообщил замглавы Минтранса республики Андрей Егоров.



У 7% жителей Татарстана, сдавших тест на иммунитет к COVID-19, обнаружили антитела.



Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков опроверг сообщения о том, что пациенты Тукаевской ЦРБ в Набережных Челнах на свои деньги покупают препараты от COVID-19. «Всеми СИЗами и лекарственными средствами наши стационары в настоящее время обеспечены», — сказал он.

Во время самоизоляции в Татарстане на 22% снизилась заболеваемость инфекционными болезнями. На 36% упала заболеваемость кишечными инфекциями, на 30% — энтеровирусными, ветрянкой — на 25%, сальмонеллезом — на 14%, туберкулезом — на 12%, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



В Татарстане просроченные во время пандемии водительские удостоверения будут действительны до 31 декабря.

В России выпустили еще одно лекарство от COVID-19 — «Коронавир»

За последние сутки в России выявлено 6 428 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 443 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 752 797, а выздоровевших — до 531 692 человек.

Зафиксировано 167 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 11 937 человек.

Топ регионов России по числу заболевших

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что обстановка с коронавирусом в России улучшается и пик пройден.

В России выпущен в оборот препарат «Коронавир» — он борется непосредственно с вирусом, а не с его последствиями.



В России популяционный иммунитет к коронавирусу составляет 26%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил вероятность повторного введения ограничений в Москве. «Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого», — сказал он.

В Бурятии на съемках клипа произошло массовое заражение коронавирусом. COVID-19 выявили у восьми человек.

В России спрос на покупку загородной недвижимости в начале июля вырос на 77%.



Почти половина работодателей во время пандемии искали сотрудников на работу в офис.

Фото mos.ru

Медработникам, боровшимся с COVID-19, предлагают разрешить досрочный выход на пенсию.

В Москве отменили большинство штрафов, оформленных через «Социальный мониторинг».

У двух футболистов клуба «Уфа» обнаружили коронавирус. Имена заболевших не сообщаются.

Вчера турецкое информагентство Anadolu сообщило о том, что достигнута договоренность между Россией и Турцией о возобновлении регулярного авиасообщения с 15 июля. Ни Минтранс России, ни Росавиация эту информацию пока не подтвердили.

Загрузка отелей в Крыму доходит до 100%.

В Токио вспышка заражения COVID-19

По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 13 565 020. Умерли 584 159 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (3 499 291). На второй строчке — Бразилия (1 966 748), на третьей — Индия (968 857). Россия на четвертом месте (745 197, данные не обновлены), на пятом — Перу (337 751).

В Токио зафиксировали рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом — за сутки COVID-19 заразились 280 человек.

В испанской Андалусии жителей обязали носить маски на пляже. Если маски не будет, придется заплатить штраф в 100 евро.

В Париже открыли Эйфелеву башню.

В Байконуре от COVID-19 умерли 30 человек.

Белоруссия исключила Россию из перечня стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Теперь въезжающим из России не нужно проходить двухнедельный карантин.

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания до 21 июля продлил запрет на пересечение границы с Россией.

Появление пыльцы в воздухе может указывать на окончание пандемии COVID-19, сообщили ученые из Открытого университета Нидерландов.

Лилия Ахкиямова