Роспотребнадзор по Татарстану: «Масочно-перчаточный режим останется с нами надолго, и это надо понимать»

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что масочно-перчаточный режим «останется с нами надолго, и это надо понимать».

«Это на сегодня единственный барьерный способ профилактики коронавирусной инфекции (и вообще воздушно-капельных). Эта мера с нами останется надолго, уже пора взять ее за основу жизни, за правило жизни, так же, как элементарное мытье рук. Впереди у нас эпидсезон ОРВИ и гриппа, они тоже к нам придут и будут идти бок о бок с новой коронавирусной инфекцией», — сказала она.

Режим будет в местах массового посещения людей — магазины, транспорт и в тех помещениях, где невозможно соблюсти дистанцию в полтора метра — любое проведение совещаний, например, или массовые мероприятия при разрешении на них.

«На сегодня уже пора к этому привыкнуть. Понятно, что это сложно по жаре, но это важная мера профилактики. И то, что сегодня некоторые устали и расслабились (а мы это наблюдаем в транспорте и магазинах) — история плохая и может закончиться ростом заболеваемости. Мы об этом предупреждаем», — сказала Авдонина. И добавила, что случаи заболеваемости, которые сейчас фиксируются, в той или иной мере связаны с нарушениями режима самоизоляции.