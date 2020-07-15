В ГИБДД Татарстана объяснили, что делать, если водительские права просрочены в период пандемии

Фото: Максим Платонов

Просроченные водительские удостоверения будут действительны до их замены. Главное, заменить их до 31 декабря. О порядке их замены рассказала ГИБДД Татарстана.

Для замены водителям рекомендуют обратиться в порядке живой очереди с соблюдением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Либо можно подать заявление в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в удобное регистрационно-экзаменационное подразделение. При подаче электронного заявления государственную услугу можно получить со скидкой 30%.

Обменять российские национальные водительские удостоверения на международные водительские удостоверения можно в МФЦ в РТ.

Ранее в МФЦ Татарстана расширили перечень оказываемых услуг. С 18 мая в офисах «Мои документы» можно оформить замену водительских удостоверений.

