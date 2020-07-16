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Галимова: ситуация с коронавирусом в Татарстане под контролем, но расслабляться рано

09:20, 16.07.2020
Галимова: ситуация с коронавирусом в Татарстане под контролем, но расслабляться рано
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ситуация с коронавирусом в Татарстане стабильная и контролируемая. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на еженедельном брифинге.

Но это, по ее словам, совершенно не означает, что можно расслабиться. Несмотря на то, что вчера было принято решение ослабить ограничения в большом количестве пунктов, власти республики призывают не забывать о мерах по обеспечению безопасности.

Накануне власти Татарстана разрешили открыть торговые центры, помещения заведений общепита, аттракционы на открытом воздухе, а также присутствовать большему количеству человек на государственной регистрации брака, если помещение более 40 кв. м.

ОбществоВласть Татарстан
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