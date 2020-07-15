У 7% татарстанцев, сдавших тест на иммунитет к COVID-19, обнаружили антитела

В Татарстане 74 тыс. жителей республики сдали тест на иммунитет к COVID-19. У 7% участников тестирования (порядка 5 тыс. человек) выявили антитела класса G, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



За истекшие сутки проведено 5 105 исследований на коронавирус методом ПЦР.

По данным Авдониной, охват тестированием составляет 132,6 на 100 тысяч населения. На иммунитет обследуются по желанию, тесты проводят 9 медорганизаций.

