У 7% татарстанцев, сдавших тест на иммунитет к COVID-19, обнаружили антитела
В Татарстане 74 тыс. жителей республики сдали тест на иммунитет к COVID-19. У 7% участников тестирования (порядка 5 тыс. человек) выявили антитела класса G, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
За истекшие сутки проведено 5 105 исследований на коронавирус методом ПЦР.
По данным Авдониной, охват тестированием составляет 132,6 на 100 тысяч населения. На иммунитет обследуются по желанию, тесты проводят 9 медорганизаций.
Справка
После попадания вируса в организм иммунная система человека начинает вырабатывать специфические к данному вирусу антитела (Ig — иммуноглобулины). Выявление антител разных классов в крови свидетельствует о текущем или прошлом инфекционном процессе и помогает выявить стадию развития инфекции. Чаще в крови определяют уровень антител класса М (IgM) и G (IgG).
Иммуноглобулины класса M (IgM) — являются ранними антителами, которые начинает вырабатывать иммунная система в ответ на инфекцию SARS-CoV-2. Обнаружить их в крови можно не ранее 1-2 недель от контакта с возбудителем (не ранее 5 дней от появления симптомов при симптоматическом течении). Общий период вероятного выявления антител класса M чаще составляет менее 2-3 месяцев. Таким образом, обнаружение антител класса M может указывать на недавнее инфицирование SARS-CoV-2. Однако, результат этого теста сам по себе не может служить основанием для диагностических заключений. Уровень антител и динамика антительного ответа могут индивидуально варьировать.
Иммуноглобулины класса G к SARS-CoV-2 начинают определяться в крови с третьей недели или немного раньше после контакта с вирусом, их уровень увеличивается медленно, но долгое время может оставаться высоким.
По наличию и уровню антител класса G в крови, можно судить о факте инфицирования в прошлом и определить наличие специфического иммунного ответа — способности организма распознавать вирус при повторной встрече с ним.
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