Жаворонков опроверг сообщения о том, что пациенты Тукаевской ЦРБ сами покупают себе препараты от COVID-19

Все стационары в Татарстане обеспечены средствами индивидуальной защиты и лекарствами, заявил сегодня замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

У него спросили о Тукаевской ЦРБ, расположенной в Набережных Челнах, где якобы есть перебои с поставками лекарств и пациентов просят покупать препараты на свои деньги.

«Нам об этом факте неизвестно. Идет ежедневная сверка данных по тому, какие потребности в каких учреждениях. Информация о том, когда заканчиваются СИЗы и лекарства в конкретной больнице, заранее поступает в Минздрав, и он занимается распределением. Мы можем проверить эту информацию, но пока ее не подтверждаем. Всеми СИЗами и лекарственными средствами наши стационары в настоящее время обеспечены», — сказал Жаворонков.

Он также сообщил, что Минздрав республики разбирается с тем, что произошло в Васильевской районной больнице.

