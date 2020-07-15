В Татарстане официально разрешили работу аттракционов на открытом воздухе, кафе и торговых центров

Власти Татарстана разрешили открыть торговые центры, помещения заведений общепита, аттракционы на открытом воздухе, а также присутствовать большему количеству человек на государственной регистрации брака, если помещение более 40 кв. м. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, с сегодняшнего дня разрешается:

работа аттракционов на открытом воздухе;

регистрировать брак в помещениях площадью 40 кв. м, как и прежде, можно при количестве не более 10 человек. Однако если площадь помещения превышает 40 кв. м, то число гостей определяется из расчета на 4 кв. м площади помещения;

разрешается работа объектов розничной торговли при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут находиться одновременно в торговом зале объекта торговли из расчета один человек (включая работников) на 4 кв. метра площади, доступной для посетителей;



объекты общепита могут работать при следующих условиях: расстояние между столиками — не менее 1,5 метра, за одним столом могут находиться не больше четырех человек, заведение может быть заполнено максимум на 50%. Также допускаются банкеты на верандах заведений, при этом количество участников не должно превышать 50 человек. Сохраняется требование к предельному числу лиц из расчета 4 кв. метра на человека;



для приезжающих в Татарстан из-за границы отменили самоизоляцию в условиях обсерватора. Теперь они обязаны будут находиться на карантине по месту проживания (пребывания).



Вчера заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что Роспотребнадзор Татарстана направляет правительству республики предложения о частичном снятии ограничений.

