В России выпущен в оборот новый препарат от коронавируса
В России выпущен в оборот новый препарат от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба «Р-Фарм».
Препарат «Коронавир» одобрил Минздрав России. Это первый препарат, который борется непосредственно с вирусом, а не с его последствиями, передает ТАСС.
По данным пресс-службы компании, сейчас выпущено 7 374 упаковки лекарственного средства. Применение его возможно только в условиях стационара, он противопоказан лицам до 18 лет.
Напомним, в Казани при лечении пациентов с коронавирусом при среднетяжелых состояниях применяется препарат «Авифавир».
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