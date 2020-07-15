В России выпущен в оборот новый препарат от коронавируса

Фото: Пиксабей

В России выпущен в оборот новый препарат от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба «Р-Фарм».

Препарат «Коронавир» одобрил Минздрав России. Это первый препарат, который борется непосредственно с вирусом, а не с его последствиями, передает ТАСС.

По данным пресс-службы компании, сейчас выпущено 7 374 упаковки лекарственного средства. Применение его возможно только в условиях стационара, он противопоказан лицам до 18 лет.



Напомним, в Казани при лечении пациентов с коронавирусом при среднетяжелых состояниях применяется препарат «Авифавир».



