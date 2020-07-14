Главное о коронавирусе на 14 июля: в Казани открылись два ТЦ, СМИ отправляют в отставку главу Минздрава
В Казани частично открылись торговые центры
За последние сутки в Татарстане подтвердились 32 новых случая COVID-19, все контактные. Шесть человек госпитализированы, 26 лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (18 человек) и Нижнекамске (три человека).
Всего в Татарстане зарегистрирован 5 061 случай заболевания. Выздоровели за весь период 3 916 человек, в том числе 10 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 25.
- В Татарстане до 26 июля включительно продлили обязательную самоизоляцию для пожилых людей.
- В Казани частично открылись торговые центры ЦУМ и «Горки Парк». Территорию магазинов поделили на зоны до 800 кв. м. Для каждой из них предусмотрен отдельный вход.
- Подтверждены еще две смерти от COVID-19 — в Казани и Альметьевске. Число жертв коронавируса в Татарстане увеличилось до 25 человек.
- Turkish Airlines планирует возобновить полеты в Казань в августе. Первый рейс в столицу Татарстана запланирован на 3 августа.
- В Татарстан вернулись 107 туристов из Дубая.
- Совет директоров «Татнефти» обсудит последствия пандемии коронавируса — вопрос включен в повестку заседания, которое пройдет 20 июля.
- В Казани во втором квартале 2020 года на 1% сократились продажи мобильных телефонов. Кроме того, теперь казанцы экономят на их цене.
- В парки и скверы Казани возвращаются активности. Так, на набережной озера Кабан в Казани 15 июля откроется сезон кинопоказов на открытом воздухе.
Мурашко может уйти с поста главы Минздрава России
За последние сутки в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 804 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 739 947, а выздоровевших — до 512 825 человек.
Зафиксировано 175 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 11 614 человек.
Топ регионов России по числу заболевших
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко может лишиться должности из-за плохой подготовки к пандемии COVID-19, пишет URA.ru со ссылкой на собственные источники. Его место может занять главврач «Коммунарки» Денис Проценко.
- В России с 15 июля отменяется обязательная самоизоляция для прибывающих. Прибывшим россиянам без справки об отрицательном результате на COVID-19 дается три дня, чтобы пройти тест, иностранные граждане сдают тест заранее.
- Минкульт России разрешил открыть кинотеатры с 13 июля, но окончательное решение останется за главами регионов.
- Число преступлений с банковскими картами в России выросло почти на 500%. За первые шесть месяцев 2020 года было совершено 82 339 преступлений.
- В детском лагере «Юность» в Кировской области выявили очаг коронавируса — у одного ребенка обнаружили COVID-19, сейчас проверяют всех остальных.
- В Омске в Нежинском геронтоцентре COVID-19 заболели 49 человек, пятеро из них умерли.
- Курсанты Челябинского военного училища штурманов сообщили о вспышке коронавируса. Ремантадин покупают за свои деньги.
В мире 13 млн случаев заражения COVID-19
По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 13 106 569. Умерли 573 102 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (3 364 546). На второй строчке — Бразилия (1 884 967), на третьей — Индия (906 752). Россия на четвертом месте (732 547, данные не обновлены), на пятом — Перу (330 123).
- Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек.
- Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд.
- Русский врач из Нью-Йорка Евгений Пинелис рассказал в интервью Антону Красовскому, что медицина США оказалась не готова к пандемии коронавируса. «По идее, как может такая богатая, такая продвинутая в медицинском плане страна, как Америка, просто упасть на колени перед такой болезнью? Но мы до сих пор не понимаем, что делать дальше», — сказал он.
- Карантин из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа. Первая четверть нового учебного года в стране пройдет в дистанционном режиме.
- Авиастроительная корпорация Boeing сократила производство самолетов в два раза из-за кризиса отрасли.
- В Великобритании с 24 июля вводят обязательное ношение масок в магазинах.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал лечить коронавирус медом и купанием в роднике. «Сюда нужно приезжать от пандемии коронавируса лечиться. Мед попробовал, окунулся и вылечился», — пошутил Лукашенко во время посещения природного памятника «Голубая криница».
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