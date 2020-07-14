Главное о коронавирусе на 14 июля: в Казани открылись два ТЦ, СМИ отправляют в отставку главу Минздрава

В Казани частично открылись торговые центры

За последние сутки в Татарстане подтвердились 32 новых случая COVID-19, все контактные. Шесть человек госпитализированы, 26 лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (18 человек) и Нижнекамске (три человека).

Всего в Татарстане зарегистрирован 5 061 случай заболевания. Выздоровели за весь период 3 916 человек, в том числе 10 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 25.

В Татарстане до 26 июля включительно продлили обязательную самоизоляцию для пожилых людей.



В Казани частично открылись торговые центры ЦУМ и «Горки Парк». Территорию магазинов поделили на зоны до 800 кв. м. Для каждой из них предусмотрен отдельный вход.

Подтверждены еще две смерти от COVID-19 — в Казани и Альметьевске. Число жертв коронавируса в Татарстане увеличилось до 25 человек.

Turkish Airlines планирует возобновить полеты в Казань в августе. Первый рейс в столицу Татарстана запланирован на 3 августа.

В Татарстан вернулись 107 туристов из Дубая.

Совет директоров «Татнефти» обсудит последствия пандемии коронавируса — вопрос включен в повестку заседания, которое пройдет 20 июля.

В Казани во втором квартале 2020 года на 1% сократились продажи мобильных телефонов. Кроме того, теперь казанцы экономят на их цене.



В парки и скверы Казани возвращаются активности. Так, на набережной озера Кабан в Казани 15 июля откроется сезон кинопоказов на открытом воздухе.



Фото Олега Тихонова

Мурашко может уйти с поста главы Минздрава России

За последние сутки в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 804 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 739 947, а выздоровевших — до 512 825 человек.

Зафиксировано 175 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 11 614 человек.

Топ регионов России по числу заболевших

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко может лишиться должности из-за плохой подготовки к пандемии COVID-19, пишет URA.ru со ссылкой на собственные источники. Его место может занять главврач «Коммунарки» Денис Проценко.

В России с 15 июля отменяется обязательная самоизоляция для прибывающих. Прибывшим россиянам без справки об отрицательном результате на COVID-19 дается три дня, чтобы пройти тест, иностранные граждане сдают тест заранее.

Минкульт России разрешил открыть кинотеатры с 13 июля, но окончательное решение останется за главами регионов.



Число преступлений с банковскими картами в России выросло почти на 500%. За первые шесть месяцев 2020 года было совершено 82 339 преступлений.



В детском лагере «Юность» в Кировской области выявили очаг коронавируса — у одного ребенка обнаружили COVID-19, сейчас проверяют всех остальных.

Фото vk.com/ukona_unost

В Омске в Нежинском геронтоцентре COVID-19 заболели 49 человек, пятеро из них умерли.

Курсанты Челябинского военного училища штурманов сообщили о вспышке коронавируса. Ремантадин покупают за свои деньги.

В мире 13 млн случаев заражения COVID-19

По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 13 106 569. Умерли 573 102 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (3 364 546). На второй строчке — Бразилия (1 884 967), на третьей — Индия (906 752). Россия на четвертом месте (732 547, данные не обновлены), на пятом — Перу (330 123).

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек.

Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд.

Русский врач из Нью-Йорка Евгений Пинелис рассказал в интервью Антону Красовскому, что медицина США оказалась не готова к пандемии коронавируса. «По идее, как может такая богатая, такая продвинутая в медицинском плане страна, как Америка, просто упасть на колени перед такой болезнью? Но мы до сих пор не понимаем, что делать дальше», — сказал он.



Фото Лейлы Эрдман (news.un.org)

Карантин из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа. Первая четверть нового учебного года в стране пройдет в дистанционном режиме.

Авиастроительная корпорация Boeing сократила производство самолетов в два раза из-за кризиса отрасли.

В Великобритании с 24 июля вводят обязательное ношение масок в магазинах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал лечить коронавирус медом и купанием в роднике. «Сюда нужно приезжать от пандемии коронавируса лечиться. Мед попробовал, окунулся и вылечился», — пошутил Лукашенко во время посещения природного памятника «Голубая криница».

Лилия Ахкиямова