Русский врач из Нью-Йорка рассказал, что медицина США «просто упала на колени» перед коронавирусом

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Российский врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Бруклинской центральной больнице, рассказал в интервью Антону Красовскому, что медицина США оказалась не готова к пандемии коронавируса. Интервью появилось на YouTube-канале RT.

По словам Пинелиса, американская система здравоохранения не приспособлена к серьезным потрясениям.

«По идее, как может такая богатая, такая продвинутая в медицинском плане страна, как Америка, просто упасть на колени перед такой болезнью? Но мы до сих пор не понимаем, что делать дальше. Мы в бесконечном карантине, мы боимся из него выходить, и это справедливо, потому что мы поняли, что наша система здравоохранения, которая может лечить какие-то совершенно безумные вещи, именно вот в такой ситуации, в ситуации массового количества зараженных, не слишком приспособлена», — сказал врач.

Ранее главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи заявил, что мир находится на начальном этапе пандемии COVID-19.