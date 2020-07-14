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Совет директоров «Татнефти» обсудит выводы из последствий пандемии коронавируса

10:20, 14.07.2020
Совет директоров «Татнефти» обсудит выводы из последствий пандемии коронавируса
Фото: tatarstan.ru

20 июля состоится заседание совета директоров ПАО «Татнефть». В повестку включены пять вопросов, говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Так, члены совета директоров обсудят ключевые выводы из последствий пандемии коронавируса и меры для предотвращения стратегических, операционных и управленческих рисков, связанных с распространением вируса и обеспечения непрерывности производственного процесса.

Кроме того, в повестку включены следующие вопросы:

  • об итогах исполнения бюджета за первое полугодие 2020 года и утверждение бюджета на август 2020 года;
  • о реализации Цели устойчивого развития «Чистая вода и санитария»;
  • о внесении изменений в Положение о филиале ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в Туркменистане;
  • о награждении главного геолога — заместителя генерального директора почетным знаком «За выдающиеся заслуги перед ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов был снова избран председателем совета директоров «Татнефти».

ПромышленностьНефть Татарстан
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