Совет директоров «Татнефти» обсудит выводы из последствий пандемии коронавируса

20 июля состоится заседание совета директоров ПАО «Татнефть». В повестку включены пять вопросов, говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Так, члены совета директоров обсудят ключевые выводы из последствий пандемии коронавируса и меры для предотвращения стратегических, операционных и управленческих рисков, связанных с распространением вируса и обеспечения непрерывности производственного процесса.

Кроме того, в повестку включены следующие вопросы:

об итогах исполнения бюджета за первое полугодие 2020 года и утверждение бюджета на август 2020 года;

о реализации Цели устойчивого развития «Чистая вода и санитария»;

о внесении изменений в Положение о филиале ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в Туркменистане;

о награждении главного геолога — заместителя генерального директора почетным знаком «За выдающиеся заслуги перед ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов был снова избран председателем совета директоров «Татнефти».