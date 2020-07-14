Совет директоров «Татнефти» обсудит выводы из последствий пандемии коронавируса
20 июля состоится заседание совета директоров ПАО «Татнефть». В повестку включены пять вопросов, говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Так, члены совета директоров обсудят ключевые выводы из последствий пандемии коронавируса и меры для предотвращения стратегических, операционных и управленческих рисков, связанных с распространением вируса и обеспечения непрерывности производственного процесса.
Кроме того, в повестку включены следующие вопросы:
- об итогах исполнения бюджета за первое полугодие 2020 года и утверждение бюджета на август 2020 года;
- о реализации Цели устойчивого развития «Чистая вода и санитария»;
- о внесении изменений в Положение о филиале ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в Туркменистане;
- о награждении главного геолога — заместителя генерального директора почетным знаком «За выдающиеся заслуги перед ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов был снова избран председателем совета директоров «Татнефти».ПромышленностьНефть Татарстан
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