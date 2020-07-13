Казанцы стали меньше покупать смартфоны. И экономят на их цене

Фото: Максим Платонов

Падение продаж телефонов в Казани есть, но незначительное

Аналитики «Авито» сообщили, что в Казани по итогам второго квартала 2020 года продажи мобильных телефонов упали всего на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот средняя цена выросла на 6%, до 11 250 рублей.

По России продажи «мобилок» выросли на 13%. В среднем по стране за телефон при покупке на «Авито» придется выложить 10 100 рублей (+7%).

Самыми дорогими брендами остаются iPhone и Vertu — в среднем за подержанный смартфон этих марок потенциальный покупатель заплатит 24 800 рублей. Дешевле всего телефоны Explay и гаджеты от оператора МТС — они стоят меньше 1 000 рублей.

Продажи «яблочных» смартфонов (44% от всех продаж) во втором квартале 2020-го выросли на 17% по сравнению с таким же периодом 2019 года. Фото Максима Платонова

В Казани упал спрос на телефоны от Samsung и вырос интерес к Xiaomi

В целом по России лидерами продаж стали iPhone от американской компании Apple (44% от всех продаж), южнокорейский Samsung (17%) и китайская компания Xiaomi (11%), на которые пришлось 72% рынка. Так, продажи «яблочных» смартфонов (44% от всех продаж) во втором квартале 2020-го выросли на 17% по сравнению с таким же периодом 2019 года. Средняя цена составила 14 600 рублей, что на 9% больше.

Казань по количеству купленных iPhone занимает только шестое место по России, между Новосибирском и Челябинском. Бренд Samsung, второй по популярности в РФ, не слишком хорошо продается в столице Татарстана — продажи просели на 10%. Зато спрос на Xiaomi вырос в Казани на 27%.

Новый такой телефон стоит в среднем миллион рублей на сайте продавца. Фото simpalsmedia.com

Самые дорогие в Казани — Vertu и iPhone

На данный момент в Казани на «Авито» размещено более 18 тысяч объявлений о продаже телефонов. За самый дорогой просят 185 тысяч рублей — эту сумму продавец хочет получить за Vertu Signature S. Новый такой телефон стоит в среднем миллион рублей на сайте продавца.

Второе место по дороговизне занимает смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold за 145 тысяч рублей. Тройку замыкает еще один Vertu — Constellation Touch. Его стоимость составляет 130 тысяч рублей.

Дарья Пинегина