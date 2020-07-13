Минкульт РФ разрешил запустить работу кинотеатров, но решение примут главы регионов

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Кинотеатрам разрешат возобновить работу с 13 июля. Соответствующее постановление подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Решение об открытии в конкретном регионе будут принимать его власти, передает ТАСС.

«Кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что на набережной озера Кабан открыли новый сезон кинопоказов на открытом воздухе. Первый сеанс состоится 15 июля.



Ранее власти Татарстана предложили дождаться 15 июля, чтобы оценить, можно ли открыть в республике кинотеатры.

