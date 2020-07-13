Число преступлений с банковскими картами в России выросло почти на 500%

Количество преступлений с использованием банковских карт в России за первое полугодие выросло на 489,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистики МВД.

«Всего преступлений, совершенных с использованием расчетных (пластиковых) карт, произошло 82 339 (на 489,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года)», — цитирует RT материалы ведомства.

Число преступлений с использованием мобильных телефонов выросло на 104; через интернет — на 82%, через специальные программные средства — на 66,4%.

В мае прокурор Татарстана Илдус Нафиков сообщил, что в республике количество онлайн-преступлений выросло на 45%. «Поражает, насколько люди хотят быть обманутыми. Еженедельно похищают до 50 млн рублей», — сказал прокурор.

