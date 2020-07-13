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Число преступлений с банковскими картами в России выросло почти на 500%

11:50, 13.07.2020 2
Число преступлений с банковскими картами в России выросло почти на 500%
Фото: pixabay.com

Количество преступлений с использованием банковских карт в России за первое полугодие выросло на 489,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистики МВД.

«Всего преступлений, совершенных с использованием расчетных (пластиковых) карт, произошло 82 339 (на 489,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года)», — цитирует RT материалы ведомства.

Число преступлений с использованием мобильных телефонов выросло на 104; через интернет — на 82%, через специальные программные средства — на 66,4%.

В мае прокурор Татарстана Илдус Нафиков сообщил, что в республике количество онлайн-преступлений выросло на 45%. «Поражает, насколько люди хотят быть обманутыми. Еженедельно похищают до 50 млн рублей», — сказал прокурор.

ОбществоПроисшествия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:43
    Больше будет, ибо никто не шевелится.

    Мне звонили с предложением получить кредитную карту, которую я якобы заказал уже, пытались выудить персональные данные, якобы для проверки.
    Представились банком, карта которого у меня когда-то была.
    Звонил: своему оператору сотовой связи, оператору IP телефонии звонившего мне мошенника, звонил безопастникам в банк - всех все устраивает, никто ничего не предпринимает. Мошенников не блокируют.

    Должно быть так - должен быть реестр телефонов, предназначенных для массовых обзвонов. Если звонят многим и часто, и телефона нет в реестре - блокировать. При жалобе того, кому звонят - договор на услуги должен быть разорван без возвращения предоплаты.

    Нужно максимально затруднить работу спамеров - но это же деньги поставщиков услуг а законотворцев эти проблемы не беспокоят...
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    Анонимно 13:17
    Так преступность выгодна государству, и те, кто что-то ждёт от государства - дождутся того, чего достойны по жизни.
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  • Анонимно 13:24
    Полдесятого вечера смс с вашей карты ВТБ номер.. через банкомат на улице .. сняты 50000 рублей где данные банка пустота. Увидел смс только на утро. На карте 3 тысячи рублей как было так и лежало
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