Число преступлений с банковскими картами в России выросло почти на 500%
Количество преступлений с использованием банковских карт в России за первое полугодие выросло на 489,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистики МВД.
«Всего преступлений, совершенных с использованием расчетных (пластиковых) карт, произошло 82 339 (на 489,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года)», — цитирует RT материалы ведомства.
Число преступлений с использованием мобильных телефонов выросло на 104; через интернет — на 82%, через специальные программные средства — на 66,4%.
В мае прокурор Татарстана Илдус Нафиков сообщил, что в республике количество онлайн-преступлений выросло на 45%. «Поражает, насколько люди хотят быть обманутыми. Еженедельно похищают до 50 млн рублей», — сказал прокурор.
комментарии
Мне звонили с предложением получить кредитную карту, которую я якобы заказал уже, пытались выудить персональные данные, якобы для проверки.
Представились банком, карта которого у меня когда-то была.
Звонил: своему оператору сотовой связи, оператору IP телефонии звонившего мне мошенника, звонил безопастникам в банк - всех все устраивает, никто ничего не предпринимает. Мошенников не блокируют.
Должно быть так - должен быть реестр телефонов, предназначенных для массовых обзвонов. Если звонят многим и часто, и телефона нет в реестре - блокировать. При жалобе того, кому звонят - договор на услуги должен быть разорван без возвращения предоплаты.
Нужно максимально затруднить работу спамеров - но это же деньги поставщиков услуг а законотворцев эти проблемы не беспокоят...