На набережной озера Кабан в Казани стартуют кинопоказы на открытом воздухе

Фото: Дирекция «Время кино»

В Казани на набережной озера Кабан начинается новый сезон кинопоказов на открытом воздухе. Первый сеанс состоится 15 июля.

В этот день зрители смогут увидеть четыре картины казанских режиссеров — три короткометражки и один полный метр. Кинопоказы будут проходить еженедельно по средам при благоприятных погодных условиях. Начало запланировано на 20.30.

Казанцам будут показывать фильмы из каталога I Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»), передает мэрия Казани.

В начале июля власти Татарстана сообщили, что решение об открытии кинотеатров может быть принято после 15 числа.