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Итоги дня: в Казань приехал Мишустин, под БКК изымут еще 9 участков, Путин призвал Хабирова обогнать Татарстан

19:00, 09.07.2020
Итоги дня: в Казань приехал Мишустин, под БКК изымут еще 9 участков, Путин призвал Хабирова обогнать Татарстан
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 9 июля:

  • В Казань на два дня прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Сегодня он посетил Иннополис и строящийся корпус Республиканской инфекционной больницы.
  • Президент России Владимир Путин отметил, что Татарстан на втором месте в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. «У нас традиционно Поволжье развивается достаточно хорошими, быстрыми темпами, качественно. И из регионов Поволжья, конечно, лидером, да и в стране в целом, является Татарстан. И в этом году он второе место в рейтинге занимает по качеству инвестклимата. Но, судя по всему, Башкортостан приближается вплотную к Татарстану. Радий Фаритович, когда обгоните Татарстан, когда Башкирия выйдет на первые позиции?» — сказал с улыбкой Путин главе Башкортостана Радию Хабирову. Хабиров ответил, что «это займет время».
  • Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил успехи Татарстана в здравоохранении. «[В Татарстане] одними из первых получили сертификаты по безопасной медицинской помощи, внедрили систему менеджмента качества, поэтому мы оцениваем, что здравоохранение Татарстана движется верным, правильным и быстрым путем», — сказал он. Завтра министр поедет в Набережные Челны.
  • Дмитрий Чернышенко возглавил наблюдательный совет Университета Иннополис.
  • В Казани расширили список изымаемых под БКК участков — в него добавили девять адресов. Теперь в перечне насчитывается 78 участков на улицах Тихорецкой, Лодейной, Глазунова, Горийской, Прибрежной, Елабужской, Запорожской, 1-й Елабужской, 2-й Елабужской, Тульской и Землемерной.
  • В Татарстане задержали заместителя директора музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, ущерб оценивается в 1 млн рублей.
  • Здание, которое защищали от сноса как Арскую ратушу, оказалось вовсе не ратушей. «Они услышали звон, что там была ратуша, и так легко написали. Я-то провела архивные исследования и доказала, что ратуша была в другом месте, там, где сейчас у них часы в Арске», — сказала заместитель председателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова.
  • Вся фракция ЛДПР может сложить полномочия в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
  • В России все-таки проведут школьные линейки 1 сентября. «Что касается линеек, то линейки традиционные — они пройдут, — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов. — От линеек мы не откажемся».
  • Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин взял шефство над казанским приютом для бездомных на ул. Бурхана Шахиди, 26. Ежедневно туда отправляют 300 порций горячего питания.
ОбществоТехнологииITЭкономика БашкортостанТатарстан
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