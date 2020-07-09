Итоги дня: в Казань приехал Мишустин, под БКК изымут еще 9 участков, Путин призвал Хабирова обогнать Татарстан
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 9 июля:
- В Казань на два дня прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Сегодня он посетил Иннополис и строящийся корпус Республиканской инфекционной больницы.
- Президент России Владимир Путин отметил, что Татарстан на втором месте в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. «У нас традиционно Поволжье развивается достаточно хорошими, быстрыми темпами, качественно. И из регионов Поволжья, конечно, лидером, да и в стране в целом, является Татарстан. И в этом году он второе место в рейтинге занимает по качеству инвестклимата. Но, судя по всему, Башкортостан приближается вплотную к Татарстану. Радий Фаритович, когда обгоните Татарстан, когда Башкирия выйдет на первые позиции?» — сказал с улыбкой Путин главе Башкортостана Радию Хабирову. Хабиров ответил, что «это займет время».
- Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил успехи Татарстана в здравоохранении. «[В Татарстане] одними из первых получили сертификаты по безопасной медицинской помощи, внедрили систему менеджмента качества, поэтому мы оцениваем, что здравоохранение Татарстана движется верным, правильным и быстрым путем», — сказал он. Завтра министр поедет в Набережные Челны.
- Дмитрий Чернышенко возглавил наблюдательный совет Университета Иннополис.
- В Казани расширили список изымаемых под БКК участков — в него добавили девять адресов. Теперь в перечне насчитывается 78 участков на улицах Тихорецкой, Лодейной, Глазунова, Горийской, Прибрежной, Елабужской, Запорожской, 1-й Елабужской, 2-й Елабужской, Тульской и Землемерной.
- В Татарстане задержали заместителя директора музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, ущерб оценивается в 1 млн рублей.
- Здание, которое защищали от сноса как Арскую ратушу, оказалось вовсе не ратушей. «Они услышали звон, что там была ратуша, и так легко написали. Я-то провела архивные исследования и доказала, что ратуша была в другом месте, там, где сейчас у них часы в Арске», — сказала заместитель председателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова.
- Вся фракция ЛДПР может сложить полномочия в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
- В России все-таки проведут школьные линейки 1 сентября. «Что касается линеек, то линейки традиционные — они пройдут, — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов. — От линеек мы не откажемся».
- Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин взял шефство над казанским приютом для бездомных на ул. Бурхана Шахиди, 26. Ежедневно туда отправляют 300 порций горячего питания.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым