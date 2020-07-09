Муфтий Татарстана взял шефство над казанским приютом для бездомных

Фото: ДУМ РТ

Муфтият Татарстана взял шефство над казанским приютом для бездомных. Ежедневно туда отправляют 300 порций горячего питания.

Приют расположен по адресу: ул. Бурхана Шахиди, 26. Каждый день в 10 утра на территорию приюта подвозят 150 порций завтрака, в 14.00 часов — 150 порций горячего обеда. Еду раскладывают в одноразовую посуду, а затем передают одиноким пожилым людям, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, бездомным, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

На приготовление еды уходит в среднем 8—11 тысяч рублей. Приготовлением занимаются два казанских заведений общепита: за каждым из них закреплен день поставки готовых блюд. По понедельникам и субботам питание организуется за счет пожертвований граждан, передает пресс-служба ДУМ РТ.



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