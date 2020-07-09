В Татарстане задержан замдиректора музея-заповедника «Остров-град Свияжск»

Сегодня Следком по РТ сообщил о задержании 41-летнего заместителя директора «Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.



По этому же делу по признакам мошенничества привлечен 54-летний предприниматель из Санкт-Петербурга.

По версии следствия, в 2018 году Министерство культуры РТ по результатам проведенного аукциона заключило с бизнесменом из северной столицы госконтракт на поставку реставрационного оборудования для музея-заповедника на сумму более 10,6 млн рублей.

После поступления оборудования замдиректора музея-заповедника и неустановленные должностные лица в сговоре с поставщиком составили подложную накладную о соответствии оборудования государственному контракту. Уже после оплаты проверка показала: вместо трех агрегатов, предназначенных для обработки и сохранения экспонатов, в музей-заповедник были поставлены товары, не соответствующие накладной и техзаданию, цена которых в действительности была ниже указанной в накладных, полагают следователи.

Кроме этого, оборудование после подписания товарной накладной до сентября 2019 года было частями поставлено без фактической приемки и проверки на соответствие техзаданию. Таким образом, действиями подозреваемых, а также иных неустановленных следствием лиц, музею-заповеднику и государству причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.