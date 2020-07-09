Жириновский об аресте Фургала: «Кому-то хочется быть маленькими бериями»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале подробно прокомментировал дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Накануне его задержали по подозрению в организации заказных убийств.

По мнению Жириновского, это политическое дело. Он задался вопросом: если Фургал замешан в преступлениях 2004—2005 годов, зачем было ждать 15 лет?

«Сразу после победы Фургала в 2018 году на него началась атака. Вице-премьер Трутнев требует: «Выйди из ЛДПР». Это же хамство! Для чего во всем мире партии? Чтобы побеждать, а потом сдавать мандат? Из-за его победы даже переносят столицу Дальнего Востока из Хабаровска — географического центра региона — на границу с Китаем, где всем далеко и неудобно», — сказал глава ЛДПР.

Он подчеркнул, что даже задержание прошло в некорректной форме.

«Зачем выкручивать руки и надевать наручники? Губернатор не преступник, никуда не сбежит. Он высшее должностное лицо в регионе, а его ведут с заломленной рукой и держат за голову. Кому-то хочется быть маленькими бериями», — возмутился Жириновский.

Жириновский также отметил, что Фургал никогда не саботировал государственную политику.

«Даже смерть его брата от коронавируса не помешала ему активно принять участие в мобилизации людей для голосования по внесению поправок в Конституцию. Экономика Хабаровского края растет. Все показатели стали лучше, чем при прежней главе региона. Но Фургала убирают. А что дальше? На днях уберут Сипягина? А потом Островского?» — написал он.

Жириновский намекнул, что у людей копится ненависть к власти. «Я призываю: вовремя остановитесь. Впереди голод, сложные времена. И сейчас подрастает поколение, которое ничего вам не простит!» — резюмировал политик.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что все депутаты фракции в Госдуме могут сложить полномочия в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

