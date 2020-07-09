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Министр просвещения России разрешил провести школьные линейки 1 сентября

15:18, 09.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Министр просвещения России разрешил провести школьные линейки 1 сентября
Фото: pixabay.com

Традиционные линейки в российских школах 1 сентября состоятся, но будут обеспечены дополнительными мерами безопасности из-за эпидемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Что касается линеек, то линейки традиционные — они пройдут, — цитирует министра RT. — От линеек мы не откажемся».

Он подчеркнул, что нужно будет создать безопасные условия для здоровья школьников и учителей.

Накануне Кравцов сообщил, что традиционные линейки будут проведены в другом формате.

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