Министр просвещения России разрешил провести школьные линейки 1 сентября

Традиционные линейки в российских школах 1 сентября состоятся, но будут обеспечены дополнительными мерами безопасности из-за эпидемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Что касается линеек, то линейки традиционные — они пройдут, — цитирует министра RT. — От линеек мы не откажемся».

Он подчеркнул, что нужно будет создать безопасные условия для здоровья школьников и учителей.

Накануне Кравцов сообщил, что традиционные линейки будут проведены в другом формате.

