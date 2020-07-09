Власти Казани расширили список изымаемых под БКК участков

Фото: Максим Платонов

Изъятие земель

Мэрия Казани внесла изменения в постановление об изъятии земель для строительства второй очереди Большого Казанского кольца. В список таких участков добавили девять адресов.

Теперь в перечне насчитывается 78 участков на улицах Тихорецкой, Лодейной, Глазунова, Горийской, Прибрежной, Елабужской, Запорожской, 1-й Елабужской, 2-й Елабужской, Тульской и Землемерной. Предыдущий список публиковали в ноябре 2019 года.

В документе однозначно сказано, что земли должны быть изъяты «путем выкупа».

Юридически исполком Казани признал утратившим силу ноябрьское приложение к постановлению и опубликовал новое. По сравнению с предыдущим документом добавлены девять пунктов и уточнена информация еще по двум.

Мэрия Казани внесла изменения в постановление об изъятии земель для строительства второй очереди Большого Казанского кольца. Фото Романа Хасаева

Уточнение внесено по пункту №52, там адрес Елабужская, д.6 изменен на 1-ю Елабужскую, д.6. Также в пункте №65 теперь указан адрес: ул. Запорожская, д.36.

Список добавленных адресов выглядит так:

Ул. Горийская, д. 68;

Ул. 1-я Елабужская, д. 8;

Ул. Тихорецкая, д. 53;

Ул. Прибрежная, д. 1;

Ул. Лодейная, д. 3;

Ул. Лодейная, д. 5;

Ул. Лодейная, д. 5;

Ул. Тихорецкая, 46;

Ул. Запорожская, д. 51.

На каждом участке расположены от одного до трех домов, как следует из документа.

Фото: google.com/maps / скриншот / улица Горийская

Большое Казанское кольцо

Строительство БКК — один из главных инфраструктурных проектов Казани на ближайшие несколько лет. Кольцевая магистраль должна растянуться на 34 км и связать отдаленные районы города дорогой с высокой пропускной способностью на шесть полос.

Только в 2019 году Татарстан привлек на строительство дорог 3,84 млрд рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Большая доля этих денег была направлена как раз на Большое Казанское кольцо.



Так, предыдущий участок БКК обошелся в 2,3 млрд рублей. При этом общую стоимость проекта чиновники назвать не решаются, поскольку каждый год суммы увеличиваются.



Магистраль включит в себя проспект Победы, улицу Арбузова, проспект Ямашева и другие транспортные магистрали города. Специально под Кольцо возводились улицы Ленская и Большая Крыловка.

В прошлом году работы шли на участке между улицами Булатова и Борисковской. Тогда мэрии пришлось выкупать 75 домов. Городские власти рассчитывались с владельцами по рыночной цене за счет муниципального бюджета. С пятью собственниками муниципалам пришлось судиться, поскольку те не соглашались с предложенной суммой.

Кольцевая магистраль должна растянуться на 34 км и связать отдаленные районы города дорогой с высокой пропускной способностью на шесть полос. Фото mindortrans.tatarstan.ru

О домах на участке от Борисковской до Технической мэр Казани Ильсур Метшин упоминал еще осенью 2019-го. Он говорил, что сносить придется 86 домов. В настоящее время работы идут как раз на этом участке.



Евгений Калашников