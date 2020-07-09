Дмитрий Чернышенко возглавил наблюдательный совет Университета Иннополис

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко возглавил наблюдательный совет Университета Иннополис. Такое решение члены наблюдательного совета приняли сегодня на заседании в Доме правительства РТ, сообщает пресс-служба президента республики.

Также в обновленный состав наблюдательного совета вошли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, председатель совета директоров ООО «Дигинавис» Николай Никифоров, заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин, директор ООО «1С» Борис Нуралиев, старший партнер венчурного фонда Runa Capital Сергей Белоусов.

Кроме того, на заседании были определены приоритетные цели развития вуза. Университет Иннополис планирует получить статус единого методологического центра по подготовке кадров для цифровой экономики. К 2024 году он может подготовить 250 тыс. квалифицированных ИТ-кадров.

Ещё одна важная цель — войти в один из ведущих мировых рейтингов по компьютерным наукам таких, как Times Higher Education, QS World University Ranking, Shanghai Rankings, EU Multi-rank и Round University Ranking. Специалисты университета планируют ежегодно реализовывать научно-исследовательские проекты с компаниями из списка Fortune 500 и Forbes 100, а также коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности.



Стратегия учитывает и цели по приёмной кампании университета — ежегодное попадание в топ-10 в рейтинге вузов Российской Федерации по качеству приёма. Сейчас в вузе обучается 771 студент.

В этом году Университет Иннополис вошел в рейтинг лучших вузов в России по версии Forbes.

