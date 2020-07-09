Арская ратуша, за которую грозили уголовной статьей, оказалась вовсе не ратушей

Нашумевшая история о разрушении мезонина и сносе крыши в историческом здании Арской ратуши получила свое продолжение. Оказалось, что здание, за порчу которого владелице Фардие Закировой грозили уголовной статьей, вовсе не здание Арской ратуши.



Государственный эксперт, заместитель председателя ТРО ВООПИК Фарида Забирова в беседе с «Реальным временем» призналась, что в архивах сохранилось крайне мало исторических документов. Тем не менее этого хватило, чтобы сделать вывод: здание, которым владеет Закирова, — вовсе не Арская ратуша. Забирова пояснила, что это было предположение одного из краеведов, которое занесено во что-то вроде атласа исторических объектов республики. Сам он размещен на ведомственном сайте.

— Они услышали звон, что там была ратуша, и так легко написали. Я-то провела архивные исследования и доказала, что ратуша была в другом месте, там, где сейчас у них часы в Арске, — рассказала зампред регионального отделения ВООПИК.



«Анализ показал, что здание Арской городовой ратуши находилось восточнее на три квартала, ориентировочно на месте современной башни перед администрацией города. Таким образом, выдвинутая в начале исследования рабочая гипотеза, что данное здание можно идентифицировать как здание Арской городовой ратуши… и в задании на ГИКЭ как рабочее название и активно использовалось в средствах массовой информации, историко-градостроительными исследованиями не подтвердилась. Сведений об архитектурном решении Арской ратуши не обнаружено», — говорится в акте государственной экспертизы.

Не подтверждена архивными и архитектурными исследованиями и дата возведения здания — 1853 год. Эксперт предполагает, что более реальная дата строительства — 1867 год. А возможное первоначальное функциональное назначение — церковно-приходское двуклассное училище. Далее Забирова ссылается на источники, которые свидетельствуют, что в начале XX века на первом этаже исследуемого дома размещались одноклассное женское училище, на втором — городская дума.

С учетом вновь открывшихся обстоятельств автор экспертизы предлагает именовать постройку на улице Интернациональной,39 не Арской ратушей, а зданием Арской городской думы и женского училища, а время возникновения обозначить как середина XIX века — начало XX века. Двухэтажный кирпичный дом относится к периоду ранней эклектики с классицистическими элементами.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

