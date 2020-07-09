Михаил Мурашко отметил медицинские успехи Татарстана

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил успехи Татарстана в медицинском обслуживании в ходе видеоселекторного совещания с регионами страны.

«[В Татарстане] одними из первых получили сертификаты по безопасной медицинской помощи, внедрили систему менеджмента качества, поэтому мы оцениваем, что здравоохранение Татарстана движется верным, правильным и быстрым путем», — приводит слова министра ТАСС.

Мурашко намерен ознакомиться с ходом строительства инфекционной больницы в Казани, и инновационными разработками Татарстана, которые возможно применить в медицине.

Ранее сообщалось, что Михаил Мурашко обсудил внедрение вертикально интегрированной медицинской информационной системы по профилю «Онкология» и системы маркировки лекарственных препаратов.

