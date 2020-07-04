Главное о коронавирусе на 4 июля: в РТ верят в связь 5G и COVID-19, в ВОЗ не уверены, что изобретут вакцину

В Татарстане проходит онлайн-Сабантуй

За последние сутки в Татарстане подтвердились 38 новых случаев COVID-19, все контактные. 13 человек госпитализированы, 25 лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (21 человек), Набережных Челнах и Нурлатском районе (по 4 человека).

Всего в Татарстане зарегистрировано 4 711 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 3 547 человек, в том числе 37 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 17. На лечении остаются 1 147 человек.



В Татарстане сегодня, 4 июля, пройдет Сабантуй. «Реальное время» подготовило полный гид, где и что посмотреть.

Каждый десятый татарстанец верит в связь 5G и коронавируса.



На втором этапе снятия ограничений кроме Татарстана находятся 28 регионов. На третий этап перешли пять регионов России — Москва, Ростовская область, Волгоградская область, Чечня и Сахалин.



В Татарстане, по данным на 1 июня, уровень безработицы составляет 2,9%, сообщили в Минэкономики республики.

Фото Максима Платонова

В Казани из общественного транспорта в июне высадили 54 пассажира без масок и перчаток.

В Набережных Челнах на 10% выросла заболеваемость пневмонией.

У трех футболистов «Оренбурга» диагностировали воспаление легких, сообщил главный тренер клуба Константин Парамонов. Матч «Рубин» — «Оренбург», который должен был состояться в Казани 5 июля в 18.30, может быть перенесен.

Путин надеется, что вспышки безработицы в России не будет

За последние сутки в России выявлено 6 632 новых случая коронавируса, выздоровели 8 986 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 674 515, а выздоровевших — до 446 879 человек.

Зафиксировано 168 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 10 027 человек.



Топ регионов России по числу заболевших

Президент России Владимир Путин считает, что вспышки безработицы из-за коронавируса не будет. «Надеюсь, у нас не будет такой вспышки из-за коронавируса и ограничений, связанных с ней. Безработица все же немного подросла, примерно до шести с небольшим процентов, тогда как в других странах она катастрофически подскочила», — сказал он.

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона мира UFC Хабиба Нурмагомедова, умер от инсульта после перенесенного коронавируса. «У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы», — рассказал его друг Рамазан Рабаданов.



Фото vesti.ru

Роспотребнадзор выпустил обязательные к исполнению правила для детсадов, школ и вузов. В частности, запрещается выезд детей на отдых в лагеря за пределами своего региона. Также за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему продолжает «все открывать» несмотря на то, что в регионе ежедневно регистрируется около 200 случаев COVID-19. «Невозможно всю оставшуюся жизнь просидеть под стеклянным колпаком. По мере того как стабилизируется ситуация, ограничения отдельные мы можем снимать. Этого и экономика требует: бизнесу нужна работа, людям нужна зарплата», — сказал он.

В следующем году в ЕГЭ могут включить вопросы о COVID-19.

В мире 11 млн случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 11 080 529. Умерли 525 209 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 795 111). На второй строчке — Бразилия (1 539 081), Россия на третьем месте (673 564, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (648 315), на пятом — Перу (295 599).

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 11 млн человек.

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом — 57,5 тыс. человек за сутки.

В ВОЗ не уверены, что ученые изобретут вакцину от COVID-19. «Как вы знаете, на данный момент у нас нет ни одной вакцины от коронавируса. Так что вопрос заключается в том, будет ли вообще у нас вакцина. Конечно, у нас должен быть оптимизм, но осторожный, так как это будет первая вакцина от коронавируса», ― сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

С 4 июля Словения ужесточает режим въезда из-за роста зараженных вирусом.

В ВОЗ сообщили, что в некоторых странах зафиксирован новый пик COVID-19, однако это не является второй волной заболевания.

Жена президента Украины Елена Зеленская вылечилась от COVID-19.

Советница предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и возлюбленная его сына Дона Трампа-младшего Кимберли Гилфойл заразилась коронавирусом.

Фото spletnik.ru

Лилия Ахкиямова