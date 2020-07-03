Уровень безработицы в Татарстане составляет 2,9%

В Татарстане, по данным на 1 июня, уровень безработицы составляет 2,9%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Наименьший уровень безработицы зарегистрирован в Актанышском (0,69%), Атнинском (0,85%) и Мамадышском (1,03%) районах, наибольший — в Пестречинском (5,77%), Высокогорском (3,61%) и Елабужском (3,51%) районах. Такие данные приведены в рейтинге социально-экономического развития районов республики за первые 5 месяцев 2020 года.

Согласно рейтингу, первое место по-прежнему за Альметьевском, на втором месте — Казань, на третьем — Нижнекамск. Атнинский район поднялся в рейтинге на шесть позиций, Сабинский — на пять. Это обусловлено снижением уровня безработицы и увеличением площади жилья, введенного в эксплуатацию.

В Казани зарегистрировано 26,3 тыс. безработных, это 4,1% от численности рабочей силы.

