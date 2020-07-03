В июне в Казани из-за отсутствия масок и перчаток из общественного транспорта высадили 54 человека

В июне сотрудники Комитета по транспорту исполкома Казани выявили 709 нарушителей перчаточно-масочного режима. Из них 54 пассажира отказались надеть маску и перчатки и покинули салон транспортного средства, сообщает пресс-служба мэрии города.

«В основном нарушители — это молодые люди, но нужно отдать должное, люди старшего поколения выручают их: дают им свои запасные комплекты масок и перчаток, чтобы не задерживать движение транспорта», — рассказал заместитель председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов.

За июнь проверили 4 тыс. 19 единиц подвижного состава на 192 остановках.

Рейды в общественном транспорте Казани начинают проводить в утренний час пик. В каждом автобусе найдутся по 1—2 человека со спущенными на подбородок масками или вовсе без средств защиты. Если пассажир отказывается надеть маску и перчатки, проверяющие высаживают его из транспортного средства. В случае отказа — вызывают полицию.

В июле только за вчерашний день из автобусов высадили 11 пассажиров.