Друг Нурмагомедова рассказал о причинах смерти тренера

Близкий друг Абдулманапа Нурмагомедова Рамазан Рабаданов рассказал о причинах смерти 57-летнего тренера. По его словам, отец чемпиона мира UFC Хабиба Нурмагомедова пережил два инсульта и находился в состоянии комы.

«У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Слишком тяжелая была ситуация, уже было поздно. Врачи делали все, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжелое положение было», — сказал Рабаданов.

Ранее о смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В конце апреля у Нурмагомедова была обнаружена пневмония, тренер сдал анализы на коронавирусную инфекцию. После ухудшения состояния он был перевезен из больницы Дагестана в столицу, где его ввели в состояние комы.

Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России. За свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. По этому показателю тренер вошел в Книгу рекордов России.

