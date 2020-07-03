На втором этапе снятия ограничений кроме Татарстана находятся 28 регионов

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Пять регионов России уже перешли на третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Среди них Москва, Ростовская область, Волгоградская область, Чечня и Сахалин.

Кроме того, на втором этапе сейчас находятся 29 регионов, передает «РИА Новости». В том числе и Татарстан, который запустил второй этап совсем недавно.

Вообще не приступили к выходу из режима самоизоляции только три региона: Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Тыва.

Напомним, при переходе на второй этап власти Татарстана разрешили работу детских лагерей. Также смогли открыться непродовольственные магазины площадью до 800 кв. метров.