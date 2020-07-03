Новости общества

19:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На втором этапе снятия ограничений кроме Татарстана находятся 28 регионов

18:14, 03.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
На втором этапе снятия ограничений кроме Татарстана находятся 28 регионов
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Пять регионов России уже перешли на третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Среди них Москва, Ростовская область, Волгоградская область, Чечня и Сахалин.

Кроме того, на втором этапе сейчас находятся 29 регионов, передает «РИА Новости». В том числе и Татарстан, который запустил второй этап совсем недавно.

Вообще не приступили к выходу из режима самоизоляции только три региона: Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Тыва.

Напомним, при переходе на второй этап власти Татарстана разрешили работу детских лагерей. Также смогли открыться непродовольственные магазины площадью до 800 кв. метров.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем