У трех футболистов «Оренбурга» диагностировано воспаление легких

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов сообщил о трех футболистах команды, у которых диагностировано воспаление легких. По его словам, игроки и персонал клуба каждый день проходят компьютерную томографию.

«Мы сидим на карантине, сегодня сдавали анализы. Каждый день сдаем КТ. Трое футболистов с воспалением легких, я здоров. Сидим в номерах, приносят еду отдельно», — сказал Парамонов.

Ранее член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал об ухудшении ситуации с коронавирусом в команде.

Встреча между «Рубином» и «Оренбургом» должна состояться в Казани 5 июля, начало матча — в 18.30. Оренбургский клуб направил в адрес казанского клуба письмо, в котором попросил перенести игру на резервную дату. В пресс-службе «Рубина» ответили, что на данный момент казанцы продолжают подготовку к матчу.